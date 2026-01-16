Болсонару перевели в тюремный спецблок из-за проблем со здоровьем

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару, занимавшего пост в 2019—2022 годах, в специализированный блок пенитенциарного комплекса. Как сообщил телеканал CNN Brasil, решение было принято на фоне ухудшения состояния здоровья политика.
Отмечается, что Болсонару нуждается в постоянном медицинском наблюдении из-за сохраняющихся хронических болей в области живота. Эти проблемы связаны с последствиями покушения, совершенного в 2018 году во время предвыборной кампании, когда он получил ножевое ранение.
После перевода в тюремный комплекс в Бразилиа, известный как «Папудинья», экс-президент будет содержаться в камере площадью 65 квадратных метров, оборудованной кухней, холодильником, отдельной ванной комнатой с горячей водой и внутренним двориком для прогулок. Ранее он находился в камере меньшего размера, однако также имел доступ к базовым бытовым удобствам.
Судья подчеркнул, что перевод направлен не только на обеспечение медицинского контроля, но и на пресечение распространения дезинформации со стороны родственников и сторонников Болсонару, которые утверждали, что политик содержится в ненадлежащих условиях.
Ранее сообщалось, что Болсонару, отбывающий 27-летний тюремный срок за попытку переворота, перенес операцию по лечению повторяющейся икоты, от которой он страдает несколько месяцев.