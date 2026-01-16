Болсонару перевели в тюремный спецблок из-за проблем со здоровьем

После перевода в тюремный комплекс в Бразилиа, известный как «Папудинья», экс-президент будет содержаться в камере площадью 65 квадратных метров, оборудованной кухней, холодильником, отдельной ванной комнатой с горячей водой и внутренним двориком для прогулок. Ранее он находился в камере меньшего размера, однако также имел доступ к базовым бытовым удобствам.