Болсонару перевели в тюремный спецблок из-за проблем со здоровьем

Болсонару перевели в специализированный блок пенитенциарного комплекса вследствие ухудшения состояния его здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился перевести бывшего президента страны Жаира Болсонару, занимавшего пост в 2019—2022 годах, в специализированный блок пенитенциарного комплекса. Как сообщил телеканал CNN Brasil, решение было принято на фоне ухудшения состояния здоровья политика.

Отмечается, что Болсонару нуждается в постоянном медицинском наблюдении из-за сохраняющихся хронических болей в области живота. Эти проблемы связаны с последствиями покушения, совершенного в 2018 году во время предвыборной кампании, когда он получил ножевое ранение.

После перевода в тюремный комплекс в Бразилиа, известный как «Папудинья», экс-президент будет содержаться в камере площадью 65 квадратных метров, оборудованной кухней, холодильником, отдельной ванной комнатой с горячей водой и внутренним двориком для прогулок. Ранее он находился в камере меньшего размера, однако также имел доступ к базовым бытовым удобствам.

Судья подчеркнул, что перевод направлен не только на обеспечение медицинского контроля, но и на пресечение распространения дезинформации со стороны родственников и сторонников Болсонару, которые утверждали, что политик содержится в ненадлежащих условиях.

Ранее сообщалось, что Болсонару, отбывающий 27-летний тюремный срок за попытку переворота, перенес операцию по лечению повторяющейся икоты, от которой он страдает несколько месяцев.

Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
