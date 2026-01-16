Глава МИД Сибига сообщил, что Украина созывает «энергетический Рамштайн»

Украина созывает «энергетический Рамштайн». Об этом в четверг, 15 января, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
На авиабазе Рамштайн в ФРГ ранее проходили встречи министров обороны более 50 государств, координирующих военную помощь Украине.
По его словам, по поручению украинского президента Владимира Зеленского МИД работает со всеми партнерами для усиления энергетической системы страны. В частности, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на 200 миллионов долларов для закупки газа и энергетического оборудования, передает РБК.
14 января Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.