Глава МИД Сибига сообщил, что Украина созывает «энергетический Рамштайн»

Украина созывает «энергетический Рамштайн». Об этом в четверг, 15 января, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

На авиабазе Рамштайн в ФРГ ранее проходили встречи министров обороны более 50 государств, координирующих военную помощь Украине.

— По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает энергетический Рамштайн. Ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, по поручению украинского президента Владимира Зеленского МИД работает со всеми партнерами для усиления энергетической системы страны. В частности, Норвегия уже предоставила пакет поддержки на 200 миллионов долларов для закупки газа и энергетического оборудования, передает РБК.

14 января Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.