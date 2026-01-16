Каким пенсионерам могут дать звание «Ветеран труда» без наград

Это означает, что каждый субъект Федерации самостоятельно определяет, какие льготы и в каком объёме будут предоставляться гражданам, а также устанавливает условия их получения и порядок оформления, сообщает ИА DEITA.RU.
В результате в различных регионах размер и перечень мер поддержки могут значительно отличаться. Юрист Сергей Петров в интервью порталу PNZ подчеркнул, что такие различия обусловлены именно региональными нормативными актами.
Чаще всего ветераны труда получают не только пенсию, но и дополнительные ежемесячные выплаты, что позволяет им получать к доходам более стабильную поддержку. Помимо этого, им предоставляются льготы, которые касаются оплаты жилья и коммунальных услуг, связи, проезда в общественном транспорте, а также условий получения медицинской помощи, лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения.
Основная идея таких мер — компенсировать многолетний труд, внесённый людьми в развитие страны, и облегчить их повседневную жизнь. Эти меры призваны не только признать вклад ветеранов в развитие государства, но и сделать их жизнь более комфортной.
Особое внимание уделяется вопросу присвоения звания «Ветеран труда». Согласно действующему законодательству, регионы могут самостоятельно устанавливать требования и условия для получения этого статуса — в зависимости от нормативных актов. Поэтому в разных регионах России критерии могут заметно отличаться: где-то требования более строгие, а где-то — менее.
В основе всегда лежит трудовой вклад и продолжительный стаж, но наличие наград на некоторых территориях не является обязательным условием для присвоения звания. Например, в ряде субъектов РФ звание «Ветеран труда» присваивается только по стажу работы без учета наличия наград.
Процесс оформления звания предусматривает подачу документов в органы социальной защиты населения. После подачи и проверки всех сведений решение о присвоении принимается губернатором или иным уполномоченным органом. Этот процесс носит официальный характер и требует подтверждения всех представленных оснований — документов, подтверждающих стаж и заслуги.
На федеральном уровне ситуация несколько иная: присвоение звания «Ветеран труда» предполагает наличие определённых наград. Это могут быть ордена, медали СССР или России, а также почётные звания, грамоты или благодарности президента. В дополнение, претендент должен иметь не менее 15 лет работы в ведомственных сферах за заслуги, а общий трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Что касается ежемесячной денежной выплаты к пенсии, то с 1 февраля 2026 года она будет проиндексирована на 7,6%. Размер этого повышения рассчитан исходя из уровня инфляции, зафиксированного за 2025 год, что должно помочь снизить воздействие роста цен на доходы ветеранов.
Однако стоит отметить, что размер данной выплаты зависит от различных факторов и может отличаться в зависимости от региона и категории граждан. Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в территориальные органы Социального фонда России или многофункциональные центры, либо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги».