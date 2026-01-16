Каким пенсионерам могут дать звание «Ветеран труда» без наград

На федеральном уровне ситуация несколько иная: присвоение звания «Ветеран труда» предполагает наличие определённых наград. Это могут быть ордена, медали СССР или России, а также почётные звания, грамоты или благодарности президента. В дополнение, претендент должен иметь не менее 15 лет работы в ведомственных сферах за заслуги, а общий трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.