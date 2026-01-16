В Хабаровском крае для доноров крови учредили новую региональную награду

Депутаты Законодательной Думы региона поддержали законопроект, инициированный краевым министерством здравоохранения, об учреждении новой награды — почетного знака «Почетный донор Хабаровского края». об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Предлагаемый законопроект вводит практику поощрения жителей региона за выдающиеся достижения в сфере добровольного донорства. Граждане, совершившие безвозмездную сдачу крови либо ее компонентов в краевых государственных учреждениях здравоохранения минимум 60 раз (при обязательном условии проведения 3-х и более процедур за предшествующий год до момента награждения), получат право на получение почетного знака и удостоверения. Дополнительно поощрение предусмотрено для тех, кто осуществил донорство костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток вне зависимости от числа проведенных операций.
— Краевая награда — это признание искреннего желания помогать другим и многолетнего труда во имя общества, поддержка и развитие регионального донорства, — отметил заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Олег Трушко.
Кроме того, с 1 января лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», получат проиндексированные на 4% выплаты. В этом году её сумма составит 19,4 тысячи рублей.
Выплата не облагается налогом и перечисляется один раз в год не позднее 1 апреля.
Тем, кто уже получал выплату, новое заявление подавать не нужно: органы соцзащиты сделают это автоматически.
Напомним, что в Хабаровском крае насчитывается более 14 тысячи доноров, в том числе более 4 тысяч — обладатели звания «Почетный донор России».