В Хабаровском крае для доноров крови учредили новую региональную награду

Предлагаемый законопроект вводит практику поощрения жителей региона за выдающиеся достижения в сфере добровольного донорства. Граждане, совершившие безвозмездную сдачу крови либо ее компонентов в краевых государственных учреждениях здравоохранения минимум 60 раз (при обязательном условии проведения 3-х и более процедур за предшествующий год до момента награждения), получат право на получение почетного знака и удостоверения. Дополнительно поощрение предусмотрено для тех, кто осуществил донорство костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток вне зависимости от числа проведенных операций.