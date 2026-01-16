Ричмонд
Школьников Кургана из-за морозов перевели на дистант

В Кургане 16 января отменены очные занятия для учащихся с 1-го по 11-й классы, обучающихся в первую смену. Об этом сообщает Курганское ЦГМС.

«Внимание! В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах Кургана для учеников с 1 по 11 классы первой смены отменяются», — информирует ЦГМС.

По информации синоптиков на 5:30 в Кургане зафиксирована температура воздуха −32 градуса, при этом из-за ветра ощущается −36 градусов. Решение о проведении или отмене занятий для школьников второй смены будет донесено до жителей после 9:00.