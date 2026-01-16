Первые пациенты готовятся к индивидуальной мРНК-вакцине от меланомы

«Для некоторых [пациентов] уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина», — рассказал Гинцбург РИА «Новости». Он отметил, что часть больных уже прошла необходимую диагностику для создания персонализированного препарата.