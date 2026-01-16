Первые пациенты готовятся к индивидуальной мРНК-вакцине от меланомы

В РФ с начала 2026 года начали использовать вакцину против меланомы.
Первые пациенты в России готовятся к получению индивидуальной мРНК‑вакцины для терапии меланомы. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
«Для некоторых [пациентов] уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина», — рассказал Гинцбург РИА «Новости». Он отметил, что часть больных уже прошла необходимую диагностику для создания персонализированного препарата.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ведомство одобрило применение мРНК‑вакцины «НЕООНКОВАК» для терапии меланомы в рамках клинической практики. Препарат создан в результате совместной работы НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а его производителем выступает НМИЦ радиологии. По словам Гинцбурга, вакцина эффективна на 90%.