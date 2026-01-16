В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram

В России последовательно борются с негативным влиянием иностранных мессенджеров и соцсетей. Роскомнадзор уже ограничил доступ к некоторым из них. Однако гражданам РФ не стоит беспокоиться за судьбу Telegram. Так заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в диалоге с ТАСС.
Парламентарий заверил, что россияне не останутся без Telegram. Мессенджер эффективно взаимодействует с российским руководством, добавил депутат. В связи с этим у Москвы отсутствуют причины для блокировки.
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — подытожил Андрей Свинцов.
Однако этим не может похвастаться популярный у россиян мессенджер WhatsApp*. Роскомнадзор заявил, что у Москвы отсутствуют причины для его разблокировки. Мессенджер не выполняет требования законодательства РФ. По словам Андрея Свинцова, Роскомнадзор может полностью заблокировать WhatsApp* до конца года. Он пояснил, что подобные жесткие меры особенно важны в предвыборный период. Парламентарий добавил, что полная блокировка мессенджера — шаг для обеспечения информационной безопасности страны.
В Сети регулярно появляются сообщения о якобы ограничениях и других сервисов на территории России. Так, Роскомнадзор опроверг сведения о блокировке приложения для слабовидящих Be my eyes. По версии ведомства, в настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса. Однако сообщалось, что пользователи испытывали трудности со входом. Разработчики приложения при этом утверждали, что блокировки произошли из-за действий России.
Стоит отметить, что даже ограниченный в работе WhatsApp* по-прежнему функционирует. Однако замедление мессенджера набирает обороты. Его скорость сократилась на 70−80%. Операторы связи заявили, что не имеют никакого отношения к происходящему. Последствия замедления мессенджера на территории России становятся всё ощутимее. Пользователи регулярно сообщают о массовых сбоях в работе WhatsApp*.
*- принадлежит к экстремистской в России организации Meta.