В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram

Однако этим не может похвастаться популярный у россиян мессенджер WhatsApp*. Роскомнадзор заявил, что у Москвы отсутствуют причины для его разблокировки. Мессенджер не выполняет требования законодательства РФ. По словам Андрея Свинцова, Роскомнадзор может полностью заблокировать WhatsApp* до конца года. Он пояснил, что подобные жесткие меры особенно важны в предвыборный период. Парламентарий добавил, что полная блокировка мессенджера — шаг для обеспечения информационной безопасности страны.