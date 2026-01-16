Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Иркутской области возможны ограничения движения для большегрузов

На трассе «Байкал» могут появиться многокилометровые пробки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутской области возможны ограничения движения для большегрузов. Дело в том, что на федеральной трассе «Байкал» могут появиться многокилометровые пробки. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Основной причиной образования затора стали грузовики с превышением допустимой массы. Не имея технической возможности преодолеть подъём с установленной скоростью, такие автомобили останавливаются, блокируя проезд, — пояснил представитель Упрдор «Прибайкалье» Артур Харламов.

Попытки водителей других автомобилей объехать пробку по полосе встречного движения ухудшает ситуацию. А легковой транспорт и автобусы, а также спецтранспорт экстренных службы может проезжать по магистрали без ограничений. Полицейские рекомендуют отказаться от дальних поездок или переждать морозы в пунктах придорожного сервиса.