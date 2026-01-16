В РФ хотят создать систему биометрического опознавания иностранцев

Напомним, сбор биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев стал повсеместным. Согласно постановлению правительства, такой эксперимент с 1 декабря по 30 июня 2026 года расширили на все пункты пропуска при наличии необходимого оборудования. Некоторые категории иностранных граждан освобождены от сбора биометрии. Кому не нужно сдавать биометрические данные при въезде в РФ, узнайте здесь на KP.RU.