В РФ хотят создать систему биометрического опознавания иностранцев

Информационная система биометрической идентификации иностранных граждан будет создана в РФ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.
Сообщается, что созданием системы занимаются МВД совместно с Минцифры, процесс должен быть завершён до 10 декабря 2026 года. В эти сроки ведомства представят доклад в Совмин.
Напомним, сбор биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев стал повсеместным. Согласно постановлению правительства, такой эксперимент с 1 декабря по 30 июня 2026 года расширили на все пункты пропуска при наличии необходимого оборудования. Некоторые категории иностранных граждан освобождены от сбора биометрии. Кому не нужно сдавать биометрические данные при въезде в РФ, узнайте здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как биометрия и геолокация создают новую систему миграционного контроля в Москве.
На то, что внедрение биометрии должно быть масштабировано на все пункты пропуска иностранцев через границу в Российскую Федерацию, ранее указывал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.