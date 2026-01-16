Ричмонд
Стартовала продажа билетов на Кубок Ивана Ярыгина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» пройдут с 29 января по 1 февраля в Красноярске, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Источник: НИА Красноярск

Билеты на яркое спортивное мероприятий можно приобрести уже сейчас.

Болельщикам доступны билеты на отдельные дни, а также абонементы на весь турнир. При этом оба документа — с правом выхода и повторного посещения. Но, чтобы выйти с арены и позже вернуться в этот же день, на выходе обязательно отсканировать билет, иначе повторно зайти не получится, объяснили в Минспорте края.

Билеты можно приобрести по ссылке, абонементы — по ссылке. Напомним, что в 2025 году на ковры турнира вышли 384 борца (245 мужчин и 139 женщин), представлявшие 17 стран мира.

Участие в Кубке Ивана Ярыгина-2026 планируют уже 19 стран: Россия, Беларусь, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Китай, Корея, КНДР, Куба, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Бразилия. Поединки состоятся в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.