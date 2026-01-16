Стартовала продажа билетов на Кубок Ивана Ярыгина

Болельщикам доступны билеты на отдельные дни, а также абонементы на весь турнир. При этом оба документа — с правом выхода и повторного посещения. Но, чтобы выйти с арены и позже вернуться в этот же день, на выходе обязательно отсканировать билет, иначе повторно зайти не получится, объяснили в Минспорте края.