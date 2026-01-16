Меркурис: замерзание рек на Украине ускорит российское наступление

Из-за усиления мороза у Вооружённых сил Украины снизится обороноспособность, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что, в частности, замёрзнут реки.
«На Украине становится холоднее. Говорят, замёрзнет Днепр, и это правда. На мелководных участках Днепра, например, в центральной части, станет более доступной переправа. Несомненно, замёрзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и начнёт набирать обороты», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, Меркурис отметил, что похолодание повлияет на технику украинских войск сильнее, чем на технику РФ.
«Батареи некоторых дронов могут плохо работать на морозе. Я думаю, что российские дроны, возможно, лучше приспособлены к холоду», — заявил он.
Напомним, Меркурис рассказал, что декабрь 2025 года обозначил переломный момент специальной военной операции, по его словам, в ближайшие недели будет зафиксировано заметное обрушение обороны украинских войск.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что несмотря на сложные погодные условия, российское наступление продолжает набирать обороты.