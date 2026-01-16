Меркурис: замерзание рек на Украине ускорит российское наступление

«На Украине становится холоднее. Говорят, замёрзнет Днепр, и это правда. На мелководных участках Днепра, например, в центральной части, станет более доступной переправа. Несомненно, замёрзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и начнёт набирать обороты», — сказал Меркурис.