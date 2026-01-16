Яркие зимние забавы ждут жителей и гостей на площади Ленина в Хабаровске

17 января участники смогут присоединиться к новогоднему флешмобу со Снегурочкой и Бабой Ягой с 13:00 до 13:30, а затем с 13:00 до 14:00 принять участие в эстафете «Снежные приключения». С 14:00 до 15:00 пройдёт конкурсно-развлекательная программа «Новогодний марафон», а с 15:00 до 16:00 — зажигательная танцевальная разминка «Зумба-драйв».