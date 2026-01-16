Яркие зимние забавы ждут жителей и гостей на площади Ленина в Хабаровске

В Хабаровске на площади им. Ленина продолжаются зимние гулянья, — сообщает Мах канал Минкультуры 27 Z.
Для гостей подготовлена весёлая программа с конкурсами, спортивными играми и ростовыми куклами — развлечения подойдут всей семье.
17 января участники смогут присоединиться к новогоднему флешмобу со Снегурочкой и Бабой Ягой с 13:00 до 13:30, а затем с 13:00 до 14:00 принять участие в эстафете «Снежные приключения». С 14:00 до 15:00 пройдёт конкурсно-развлекательная программа «Новогодний марафон», а с 15:00 до 16:00 — зажигательная танцевальная разминка «Зумба-драйв».
18 января гости смогут поиграть с 11:00 до 12:00 в программу «Снежное веселье», а с 13:30 до 15:00 принять участие в спортивных играх с ростовыми куклами. С 15:00 до 16:00 персонажи будут работать с гостями на площади для фотографий и общения.
Кроме того, яркие мероприятия запланированы на 24, 25 и 31 января. Посетителей приглашают приходить с семьёй, друзьями и хорошим настроением — обещают весело, спортивно и по-зимнему волшебно.