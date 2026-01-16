Владельца зоопарка в Хабаровске, работающего без лицензии, привлекли к ответственности

Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии, Поводом стали поступающие жалобы от горожан, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«В период с августа по октябрь в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и другие надзорные и правоохранительные органы поступило 15 обращений от граждан с жалобами на деятельность зоовыставки “Звероград”, работавшей в торговом центре города Хабаровска, которая фактически являлась контактным зоопарком. При этом лицензия у владельца данного зоопарка — ИП Проняева А. М. отсутствовала», — говорится в сообщении.
Одни закрываются, другие распродают живность — что ждет хабаровские контактные зоопарки?
Во всех жалобах указывалось на ненадлежащее содержание животных, которые выглядят измученными, истощенными. Посетители «Зверограда» бесконтрольно кормили животных и трогали их. В одной из жалоб описывалось, что в зале находилась маленькая обезьянка, привязанная к батарее коротким поводком, который лишал ее возможности свободно двигаться.
Далее отмечалось, что зоопарк является передвижным, организаторы регулярно переезжают с места на место. При этом животные перевозятся в неподходящих по габаритам в машинах, без вентиляции, в антисанитарных условиях.
Помимо Хабаровска «Звероград» побывал во многих российских городах, где ИП Проняев А. М. получал ряд предписаний от надзорных органов, и несмотря на это, продолжал свою деятельность.
В октябре 2025 года государственными инспекторами ведомства был проведен внеплановый инспекционный визит, в результате которого выявлены нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.
По фактам установленных нарушений в отношении ИП Проняева А. М. возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.53 и ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Решениями Россельхознадзора и Арбитражного суда Хабаровского края ИП Проняев А. М. признан виновным в несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Ему назначено наказание в виде административных штрафов.
В настоящее время зоопарк «Звероград» в Хабаровске не работает. Штрафы Проняевым А. М. не уплачены. По истечении срока их добровольной оплаты исполнительные документы будут направлены в Федеральную службу судебных приставов.
Напомним, с 1 января 2020 года в России вступили в силу нововведения в Федеральном законе, изменяющие деятельность контактных зоопарков, причем их неисполнение влечёт за собой полное закрытие зоопарка.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что некоторые Хабаровские контактные зоопарки были вынуждены пересмотреть свою работу. Поводом для этого послужили изменения в действующем законодательстве.