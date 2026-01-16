Владельца зоопарка в Хабаровске, работающего без лицензии, привлекли к ответственности

«В период с августа по октябрь в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и другие надзорные и правоохранительные органы поступило 15 обращений от граждан с жалобами на деятельность зоовыставки “Звероград”, работавшей в торговом центре города Хабаровска, которая фактически являлась контактным зоопарком. При этом лицензия у владельца данного зоопарка — ИП Проняева А. М. отсутствовала», — говорится в сообщении.