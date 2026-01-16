Омские ученые разработали оригинальную конструкцию экзоскелета для рабочих

Студенты и преподаватели одного из омских вузов создали специальную модель брюк для рабочих, занимающихся тяжелым физическим трудом. Омский научный коллектив со своим изобретением занял первое место на Всероссийской неделе охраны труда в рамках конкурса «Инновации в СИЗ: инженерные решения будущего».
Особая конструкция, созданная омичами, основана на использовании эластомеров. Изобретение позволит предотвратить заболевания опорно-двигательного аппарата, а также станет хорошим средством реабилитации для людей, получивших производственные травмы. Устройство состоит из брюк с особой системой эластичных лямок, проходящих вдоль основных мышц нижних конечностей. Когда человек сгибает ноги, эластомеры натягиваются, накапливая потенциальную энергию. При разгибании эта энергия высвобождается, снижая нагрузку на мышцы. Защитить суставы и межпозвоночные диски от смещений в разных плоскостях помогают компрессионные наколенники, бандажи голеностопов, а также поясной бандаж. Такой экзоскелет может значительно упростить труд грузчиков, строителей, монтажников и представителей многих других профессий.
Изобретение команды омичей, в которую вошли студент Владислав Митрофанов, преподаватель Владимир Кулешов и доцент Евгений Мелещенко, уже получило высокую оценку — коллектив занял первое место на Всероссийской неделе охраны труда в рамках конкурса «Инновации в СИЗ: инженерные решения будущего». Прототип изделия уже готов. Сейчас разработчики начали работу по выводу изделия на производственный этап: прошли встречи с технологами швейных изделий и изготовителями протезов. В дальнейшем планируется прямое сотрудничество с промышленными компаниями для проведения испытательных носок.