Омские ученые разработали оригинальную конструкцию экзоскелета для рабочих

Особая конструкция, созданная омичами, основана на использовании эластомеров. Изобретение позволит предотвратить заболевания опорно-двигательного аппарата, а также станет хорошим средством реабилитации для людей, получивших производственные травмы. Устройство состоит из брюк с особой системой эластичных лямок, проходящих вдоль основных мышц нижних конечностей. Когда человек сгибает ноги, эластомеры натягиваются, накапливая потенциальную энергию. При разгибании эта энергия высвобождается, снижая нагрузку на мышцы. Защитить суставы и межпозвоночные диски от смещений в разных плоскостях помогают компрессионные наколенники, бандажи голеностопов, а также поясной бандаж. Такой экзоскелет может значительно упростить труд грузчиков, строителей, монтажников и представителей многих других профессий.