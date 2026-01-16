Сафари в каменных джунглях: бои перешли на самый опасный участок СВО

«Константиновка является воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. Поэтому ВСУ будут цепляться за этот город до конца. В общем-то, подобное уже происходило: противник и за Красноармейск (Покровск) держался до последнего, и за Димитров (Мирноград). А здесь реально достаточно крупный город. В районе, где находится Константиновка, с севера на юг идет такая “кишка” на 100 километров, и там все урбанизировано до безобразия», — отметил Дандыкин.