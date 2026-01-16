Сафари в каменных джунглях: бои перешли на самый опасный участок СВО

Подразделения ВСУ будут до конца цепляться за Константиновку, являющуюся воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию, освобождение которой ознаменует освобождение Донбасса, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что все логистические маршруты в Константиновке контролируются российскими дронами, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой для ВСУ.
«Константиновка является воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. Поэтому ВСУ будут цепляться за этот город до конца. В общем-то, подобное уже происходило: противник и за Красноармейск (Покровск) держался до последнего, и за Димитров (Мирноград). А здесь реально достаточно крупный город. В районе, где находится Константиновка, с севера на юг идет такая “кишка” на 100 километров, и там все урбанизировано до безобразия», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт напомнил, что согласно последним официальным данным, российской освобождено 45% Константиновки.
«И, судя по всему, если перекрыли логистику ВСУ, то долго они не продержатся. А это значит, что битва за Донбасс начинается. Рядом Дружковка, а на севере бои идут у Красного Лимана и Святогорска. Думаю, что Константиновку возьмут под контроль до конца зимы», — сказал Дандыкин.
В дальнейшем предстоит еще более сложная задача: освобождение Славянска и Краматорска.
«Славянск и Краматорск — промышленные города с подземными коммуникациями, промышленными сооружениями. И здесь противник очень сильно упрется. Думаю, что бои пройдут, исходя из опыта взятия других населенных пунктов: российские штурмовики будут входить малыми группами после огневого вала, работы беспилотников и артиллерии. Не исключено применение бомб по полторы и три тонны», — подытожил Дандыкин.