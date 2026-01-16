Киев в панике из-за охоты русских дронов на большую военную авиацию ВСУ

«Появились войска беспилотных систем РФ, а вместе с ними много новшеств. В частности, эта тактика уничтожения дронов-разведчиков ВСУ для обеспечения безопасности наших штурмовых групп является новым разделом в понятии “воздушного боя дронов”. Еще один эффективный элемент из этого воздушного боя — это установка на беспилотники “Герань” ракет класса воздух-воздух. И теперь не просто дрон уничтожает дрон, а дроны начали охотиться за большой военной авиацией ВСУ. Это самолеты-истребители, штурмовики, военные вертолеты. И ВСУ от этого в панике», — отметил эксперт.