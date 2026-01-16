Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 января

Солнце и Марс в Козероге помогут лучше понять, что делать. Утро даст возможность понять, где ответственность и сила. В первой половине дня также можно взять на себя инициативу. Днем нужно будет сделать шаг, который определит, как сложится неделя и поможет продвинуться в делах.