Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Врач отметил, что желающим поучаствовать в крещенских купаниях нужно быть осторожными и не окунаться в прорубь при наличии проблем с давлением и противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. В противном случае народная традиция может привести к ухудшению состояния и обострению заболевания.