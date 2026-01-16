Миронов предложил освободить от платы за лифт проживающих в старых домах

Миронов рассказал РИА Новости, что регулярно получает обращения от жителей старых многоквартирных домов: в письмах, электронных сообщениях и во время приёма граждан. По его словам, люди недовольны тем, что им включают в коммунальные платёжки строку об оплате услуги, которой они не могут пользоваться по объективным причинам.