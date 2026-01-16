Ричмонд
Лурье может взыскать с Долиной ущерб за вскрытие дверей в квартиру

Долиной дали пять дней на передачу квартиры Лурье. Юрист раскрыл, сможет ли Лурье взыскать с Долиной деньги в случае, если придется вскрывать двери.

Источник: Аргументы и факты

Лариса Долина в течение пяти дней должна передать ключи Полине Лурье, в противном случае приставы будут вынуждены вскрыть двери в квартиру. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с aif.ru заявил, что Лурье может взыскать с Долиной ущерб за порчу имущества.

«Вскрытие замков — это расходы, которые потом Лурье может взыскать с Долиной. Это порча имущества, которая произошла не по вине добросовестного покупателя. К приставам и полиции, которые будут вскрывать замки, претензий не может быть, они исполняют решение суда», — сказал Соловьев.

При этом юрист отметил, что приставы могут согласовать с покупателем способ, которым будут вскрывать двери.

«Вряд ли в квартире у Долиной стоят замки 70-х годов, которые с ноги можно открыть. Там, скорее всего, и двери железные, и замки хорошие», — отметил Соловьев.

По его словам, в случае, если замки окажутся сложными для вскрытия, двери могут просто срезать с петель.