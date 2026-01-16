Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники крадут данные под предлогом диагностики Госуслуг

Аферисты придумали новую схему, они притворяются сотрудниками Минцифры.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники применяют схему выманивания персональных данных россиян, в которой они выдают себя за сотрудников Минцифры. Подробности рассказывает РИА Новости со ссылкой на предоставленные МВД материалы.

Сообщается, что аферисты представляются сотрудниками Минцифры и предлагают диагностику аккаунта на Госуслугах. Предварительно они рассылают письма о том, что на этом портале якобы зарегистрирована доверенность на имя неизвестного человека.

Если жертва соглашается на проведение «диагностики», аферисты крадут её данные. Если же человек отказывается и прекращает диалог, злоумышленники продолжают давление на него, бомбардируя сообщениями и звонками от якобы организаций, банков и магазинов.

Как мошенники взламывают наш мозг и как защитить от них свое сознание и кошелек, рассказала психолог Медяник. Специалист посоветовала защищаться при помощи психологического щита.

Тем временем мошенники приглашают россиян на бесплатные фотосессии. В чём суть аферы, узнайте здесь на KP.RU.

Также в России набирают популярность новые мошеннические схемы, которые используют поддельные документы спецслужб и манипуляции с человеческими эмоциями.