Мошенники крадут данные под предлогом диагностики Госуслуг

Мошенники применяют схему выманивания персональных данных россиян, в которой они выдают себя за сотрудников Минцифры. Подробности рассказывает РИА Новости со ссылкой на предоставленные МВД материалы.
Сообщается, что аферисты представляются сотрудниками Минцифры и предлагают диагностику аккаунта на Госуслугах. Предварительно они рассылают письма о том, что на этом портале якобы зарегистрирована доверенность на имя неизвестного человека.
Если жертва соглашается на проведение «диагностики», аферисты крадут её данные. Если же человек отказывается и прекращает диалог, злоумышленники продолжают давление на него, бомбардируя сообщениями и звонками от якобы организаций, банков и магазинов.
Как мошенники взламывают наш мозг и как защитить от них свое сознание и кошелек, рассказала психолог Медяник. Специалист посоветовала защищаться при помощи психологического щита.
Тем временем мошенники приглашают россиян на бесплатные фотосессии. В чём суть аферы, узнайте здесь на KP.RU.
Также в России набирают популярность новые мошеннические схемы, которые используют поддельные документы спецслужб и манипуляции с человеческими эмоциями.