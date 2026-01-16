Премьер Украины объявила о продлении каникул в школах Киева из-за блэкаута

«В Киеве министерство образования и мэрия должны продолжить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады», — написала Свириденко.
По её словам, в других регионах страны местные власти должны самостоятельно определить, нужны ли аналогичные меры или переход на дистанционное обучение. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик добавила, что пропущенные занятия можно будет компенсировать позже. Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит проводить обучение в светлое время суток с лучшим температурным режимом, указала она.
Свириденко также пояснила, как будут действовать послабления комендантского часа в случае режима ЧС в энергетике.
«На территориях, где введена чрезвычайная ситуация в электроэнергетике, допускается ослабление комендантского часа. Во время действия комендантского часа гражданам разрешено находиться без пропусков на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов обогрева, а также поддержку жизнедеятельности людей и бизнеса. К указанным местам не относятся развлекательные заведения», — сообщила премьер.
Она также уточнила, что будет разрешено движение личного автотранспорта.
Ранее Life.ru писал, что в Киеве третий день подряд продолжается почти полный блэкаут. Электричества либо нет совсем, либо оно поступает частично, из-за чего в многоэтажках уже начали лопаться трубы.
