Премьер Украины объявила о продлении каникул в школах Киева из-за блэкаута

По её словам, в других регионах страны местные власти должны самостоятельно определить, нужны ли аналогичные меры или переход на дистанционное обучение. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик добавила, что пропущенные занятия можно будет компенсировать позже. Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит проводить обучение в светлое время суток с лучшим температурным режимом, указала она.