Архиепископ Пецци не подписал заявление ХМКК о гонениях на христиан

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци не поставил подпись под заявлением Христианского межконфессионального консультативного комитета в поддержку гонимых христиан. Об этом РИА Новости сообщил генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Документ ХМКК, размещенный на официальном сайте комитета, осуждает использование религии в политических целях. В нем перечислены случаи притеснений верующих на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и ряде других стран. Комитет заявил о последовательной защите прав христиан всех конфессий — православных, католиков, протестантов.
В списке подписавших заявление отсутствует фамилия архиепископа Павла Пецци, сопредседателя ХМКК. По словам Кирилла Горбунова, глава ККЕР ответил, что сочувствует позиции документа, однако по внутренним правилам Римско-католической церкви не имеет права выступать с официальными заявлениями, затрагивающими другие государства.
Архиепископ Павел Пецци занимает пост ординария архиепархии Божией Матери в Москве и возглавляет Конференцию католических епископов России. ХМКК, созданный в 1993 году, остается крупнейшей межхристианской площадкой на евразийском пространстве.
Отсутствие подписи Пецци под текстом, где упоминаются в том числе католические верующие, вызвало вопросы в церковных кругах. Католическая сторона объяснила отказ юрисдикционными ограничениями.
