Архиепископ Пецци не подписал заявление ХМКК о гонениях на христиан

Документ ХМКК, размещенный на официальном сайте комитета, осуждает использование религии в политических целях. В нем перечислены случаи притеснений верующих на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и ряде других стран. Комитет заявил о последовательной защите прав христиан всех конфессий — православных, католиков, протестантов.