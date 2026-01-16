Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол в Копенгагене оценил итоги переговоров Дании и США

Посол Барбин указал на сплочение Дании и Гренландии против угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов по-прежнему не отказываются от идеи присоединения к стране Гренландии. По этому поводу в Белом доме прошли переговоры с датской стороной. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал ход диалога. По его сведениям, Гренландия и Дания сплотились против угроз Вашингтона. Так он заявил в беседе с ТАСС.

Посол подчеркнул, что Дания и Гренландия во время переговоров выступили за сохранение территориальной целостности Датского королевства. Он сообщил, что Копенгаген уже фиксировал попытки США влиять на внутренние дела Гренландии и Дании.

«В условиях угроз со стороны США о возможности захвата этого острова, не исключая при этом использование силы, наблюдается сплочение Гренландии и Дании по противодействию таким американским намерениям», — поделился Владимир Барбин.

Он также ответил президенту США Дональду Трампу на слова о якобы притязаниях России на Гренландию. По его словам, у Москвы нет таких намерений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше