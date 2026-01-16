Посол в Копенгагене оценил итоги переговоров Дании и США

Власти Соединенных Штатов по-прежнему не отказываются от идеи присоединения к стране Гренландии. По этому поводу в Белом доме прошли переговоры с датской стороной. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал ход диалога. По его сведениям, Гренландия и Дания сплотились против угроз Вашингтона. Так он заявил в беседе с ТАСС.