Посол в Копенгагене оценил итоги переговоров Дании и США

Власти Соединенных Штатов по-прежнему не отказываются от идеи присоединения к стране Гренландии. По этому поводу в Белом доме прошли переговоры с датской стороной. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал ход диалога. По его сведениям, Гренландия и Дания сплотились против угроз Вашингтона. Так он заявил в беседе с ТАСС.
Посол подчеркнул, что Дания и Гренландия во время переговоров выступили за сохранение территориальной целостности Датского королевства. Он сообщил, что Копенгаген уже фиксировал попытки США влиять на внутренние дела Гренландии и Дании.
«В условиях угроз со стороны США о возможности захвата этого острова, не исключая при этом использование силы, наблюдается сплочение Гренландии и Дании по противодействию таким американским намерениям», — поделился Владимир Барбин.
Он также ответил президенту США Дональду Трампу на слова о якобы притязаниях России на Гренландию. По его словам, у Москвы нет таких намерений.