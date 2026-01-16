Мрачный остров мечты Трампа: путешественник описал суровую жизнь Гренландии

«Гренландия — очень самобытное место, и в двух словах это сложно сформулировать. Представьте себе колючие, не слишком высокие горы с острыми пиками, мощные ветра, огромные ледники и айсберги — айсберги — айсберги. Иногда что-то где-то трещит и откалывается, грохочет и подвывает. Присутствие человека почти не ощущается. Возникает общее чувство отчужденности и пустоты, при этом вокруг — красивейшие виды и волшебные пурпурные закаты. Жизни словно мало: почти нет растительности, изредка попадаются заброшенные поселения или бывшие военные базы», — рассказал он.