Мрачный остров мечты Трампа: путешественник описал суровую жизнь Гренландии

Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США. Путешественник Васильев рассказал неприглядную правду о жителях самого крупного острова.

Источник: Аргументы и факты

Гренландия — красивое, но мрачное место, где почти отсутствует связь с внешним миром, сообщил в беседе с aif.ru недавно побывавший на острове путешественник Станислав Васильев.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении присоединить Гренландию к Штатам. Американский лидер также рассматривает возможность покупки острова.

При этом многие политологи сходятся во мнении, что против присоединения Гренландии к США выступают и американцы, и гренландцы. Несогласны с притязаниями Трампа также в Европе и, в частности, в Дании.

Путешественник Васильев в разговоре с aif.ru рассказал об особенностях Гренландии, которые фундаментально отличают местных жителей от американцев.

«Гренландия — очень самобытное место, и в двух словах это сложно сформулировать. Представьте себе колючие, не слишком высокие горы с острыми пиками, мощные ветра, огромные ледники и айсберги — айсберги — айсберги. Иногда что-то где-то трещит и откалывается, грохочет и подвывает. Присутствие человека почти не ощущается. Возникает общее чувство отчужденности и пустоты, при этом вокруг — красивейшие виды и волшебные пурпурные закаты. Жизни словно мало: почти нет растительности, изредка попадаются заброшенные поселения или бывшие военные базы», — рассказал он.

По словам Васильева, на острове практически отсутствует связь.

«Даже летом быт в Гренландии кажется мрачным и суровым. Связь почти отсутствует. Когда плывешь между фьордами, очень редко встречаются деревушки на несколько десятков человек, но в каждой обязательно есть вертолетная площадка — иначе туда иногда просто не добраться», — добавил он.

Ранее путешественник Виктор Боярский оценил настроения в Гренландии после заявлений Трампа.

