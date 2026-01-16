ВСУ ударили дроном по семье силовика в Горловке — за помощью он приехал на Урал. Фото

Трагические события произошли во время поездки 22 июля 2025 года в родное село, где проживают его пожилые родители. «Десять лет я ездил к родителям, и все было нормально. А на одиннадцатый год случилась беда», — вспоминает Дмитрий. На обратном пути их скромный Daewoo Matiz стал мишенью. Удар пришелся с пассажирской стороны, где сидела мать. «Абсолютно ничего мы не слышали, не видели. Дрон-камикадзе ударил с пассажирской стороны. Мама сильно пострадала, у отца было легкое ранение в руку, а я получил тяжелые повреждения. Не исключаю, что они могли целенаправленно выследить меня», — вспоминает Христов.