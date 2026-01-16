Дверь без звонка и громкая музыка: что творится на секретной квартире Ларисы Долиной

У Долиной есть двухкомнатная квартира без звонка в Лефортово.
Помимо уже проданной квартиры в Хамовниках, у певицы Ларисы Долиной имелась еще одна на Танковом проезде в московском Лефортово. Сама артистка в ней никогда не проживала, в место нее туда заселилась ее дочь и внучка.
«Долина здесь никогда не жила. Здесь поселилась ее дочь Ангелина, а потом и внучка Александра. Очень закрытая семья», — сообщил aif.ru один из соседей звездной семьи. Он также отметил, что квартира двухкомнатная.
По данным издания, скромную жилплощадь в пятиэтажке 1961 года постройки Долина купила еще в 2006 году. Двухкомнатная квартира находится на третьем этаже.
Почтовый ящик давно переполнен рекламными листовками и мусором. У двери в квартиру отсутствует дверной звонок.
Другие жители подъезда рассказали aif.ru, что несколько лет назад Ангелина съехала и поселила в квартиру свою знакомую. «Вряд ли они стали бы сдавать квартиру незнакомому человеку. Мы тут живем давно, поэтому знаем ее», — сообщили собеседники изданию.
По словам соседей, дочь Долиной Ангелина конфликтным человеком не была. «В молодости любила громко слушать музыку, что нормально для девушки ее возраста. После появления дочери стала спокойнее», — добавили они.
Ранее Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, право собственности на которую было присуждено бизнесвумен Полине Лурье, 9 января. Тогда же адвокат покупательницы пригласил артистку на передачу ключей. Но подписание акта приема-передачи было отложено до 20 января из-за отъезда певицы.
Сейчас Долина в ОАЭ. Артистка остановилась на лакшери-курорте в Абу-Даби на острове Саддият. Приставы возбудили исполнительное производство о выселении Долиной из квартиры в Москве.