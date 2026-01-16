За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 20 пожаров, двое погибли

Огонь распространился на площади около 25 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении участвовали 17 человек и шесть единиц техники.
В поселке Дивный Новоселовского района на улице Центральной загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В результате возгорания погиб мужчина. Пожар ликвидировали 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
По данным краевого МЧС, предварительной причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки.