Врачи скорой помощи Владивостока за две недели января выехали на 5 тысяч вызовов

Подведены первые рабочие итоги нового года. Во Владивостоке сотрудники станции скорой медицинской помощи за первые две недели января выполнили 5414 вызовов. Из них 1146 вызовов были экстренными, когда речь шла о непосредственной угрозе жизни пациента, 4268 — неотложными, а 587 оказались безрезультатными из-за отказа больных от помощи или их отсутствия дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Чаще всего бригады выезжали на несчастные случаи — таких обращений было 402. На втором месте — острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), их зафиксировано 113. Почти столько же, 110 раз, медики оказывали помощь при остром коронарном синдроме, угрожающем инфарктом. Также за этот период скорая приняла 27 родов и оказала помощь 20 пострадавшим в ДТП.
Коллеги поблагодарили врачей и фельдшеров скорой за их самоотверженный труд. Напомним, что экстренный вызов необходим при остановке сердца, тяжелых травмах, кровотечениях, удушье и острых болях. Неотложная помощь оказывается при резком ухудшении состояния на фоне хронических болезней, когда прямой угрозы жизни нет.