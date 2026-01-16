Врачи скорой помощи Владивостока за две недели января выехали на 5 тысяч вызовов

Чаще всего бригады выезжали на несчастные случаи — таких обращений было 402. На втором месте — острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), их зафиксировано 113. Почти столько же, 110 раз, медики оказывали помощь при остром коронарном синдроме, угрожающем инфарктом. Также за этот период скорая приняла 27 родов и оказала помощь 20 пострадавшим в ДТП.