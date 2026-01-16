Российский военнослужащий с позывным Кащей вооружился трофейным огнемётом и ликвидировал командный пункт Вооружённых сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области.
«Нервы у меня чуть-чуть сдали, а у меня был их же гранатомёт трофейный, “Шмель”… Я взял этот “Шмель” и добавку им засадил, поджёг этот подвал», — рассказал он, видео опубликовало Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сначала российские военные услышали звуки генератора на полуразрушенном предприятии и доложили командиру. Получив приказ провести разведку боем, Кащей пробрался в строение через окно. Внутри помещения он увидел украинских солдат и начался стрелковый бой.
По словам бойца, после «неоднократного обмена очередями из автоматов и гранатами», он «потерял терпение» и достал огнемёт.
Военнослужащий отметил, что в знании находился штаб с секретными документами украинских войск, а также оборудованием.
Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области.