Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец с позывным Кащей сжёг командный пункт ВСУ трофейным огнемётом

Российский военнослужащий с позывным Кащей вооружился трофейным огнемётом и ликвидировал командный украинских войск пункт под Гуляйполем.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий с позывным Кащей вооружился трофейным огнемётом и ликвидировал командный пункт Вооружённых сил Украины под Гуляйполем в Запорожской области.

«Нервы у меня чуть-чуть сдали, а у меня был их же гранатомёт трофейный, “Шмель”… Я взял этот “Шмель” и добавку им засадил, поджёг этот подвал», — рассказал он, видео опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сначала российские военные услышали звуки генератора на полуразрушенном предприятии и доложили командиру. Получив приказ провести разведку боем, Кащей пробрался в строение через окно. Внутри помещения он увидел украинских солдат и начался стрелковый бой.

По словам бойца, после «неоднократного обмена очередями из автоматов и гранатами», он «потерял терпение» и достал огнемёт.

Военнослужащий отметил, что в знании находился штаб с секретными документами украинских войск, а также оборудованием.

Напомним, в декабре в Минобороны РФ заявили, что российские военные операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области.