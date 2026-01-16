Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Новосибирской области

Сервис «Зарплата.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий региона на январь 2026 года. В топ-лист вошли семь позиций.
Лидером стал управляющий отелем в Горном Алтае с зарплатой от 180 тысяч рублей. В его обязанности входит развитие структуры, управление персоналом и координация работы всех служб.
На втором месте — водитель троллейбуса в Новосибирске с окладом от 100 до 170 тысяч рублей. Требуются специальные права и знание нормативных документов. Напомним, с декабря 2024 года «Горэлектротранспорт» уволил всех водителей-мигрантов, ранее на линии работали 91 человек по патентам.
Третью строчку занял акушер-гинеколог с зарплатой от 160 тысяч рублей. Врач принимает пациентов, проводит диагностику и УЗИ.
На четвертом месте — начальник службы безопасности в строительной компании (от 100 до 150 тысяч), курирующий охрану объектов и организацию работы службы.
Пятая позиция — управляющий автомойкой с зарплатой от 80 до 140 тысяч рублей. Он отвечает за персонал, обслуживание клиентов и контроль качества услуг.
Шестое место — исполнительный директор театра (от 70 до 130 тысяч), который управляет деятельностью учреждения, репертуаром и мероприятиями.
Замыкает рейтинг су-шеф в боулинг-центре с зарплатой от 70 до 120 тысяч рублей. Его задачи включают помощь шеф-повару, контроль работы кухни и разработку меню.
Аналитики отмечают, что высокие зарплаты в этих вакансиях объясняются дефицитом кадров и специфическими требованиями к квалификации.