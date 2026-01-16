Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Новосибирской области

На втором месте — водитель троллейбуса в Новосибирске с окладом от 100 до 170 тысяч рублей. Требуются специальные права и знание нормативных документов. Напомним, с декабря 2024 года «Горэлектротранспорт» уволил всех водителей-мигрантов, ранее на линии работали 91 человек по патентам.