Морозы до −40 градусов в ХМАО: где объявили актировку

В понедельник, 16 января, на территории ХМАО днем прогнозируется температура воздуха от −14 до −19 градусов. На западе округа будет теплее — до −9, а на востоке ожидаются морозы до −29 градусов. Утром местами по региону столбики термометров могут опускаться до −39 градусов.
В ряде населенных пунктов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−11 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опустилась до −39 градусов.
Чехломей, Ваховск, Корлики, Ларьяк, Охтеурье.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.
Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).