В 45 лет умер лучший бомбардир новосибирского ФК «Сибирь» Дмитрий Акимов

В возрасте 45 лет скончался бывший нападающий футбольного клуба «Сибирь» Дмитрий Акимов. Информация о причинах смерти не уточняется.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — сообщили в пресс-службе ФК «Динамо» (Санкт-Петербург).
Дмитрий Акимов был одним из самых результативных игроков в истории новосибирского клуба. Он выступал за «Сибирь» в два периода — с 2004 по 2008 год и с 2011 по 2012 год. За это время форвард забил 131 мяч и установил клубный рекорд по количеству голов. Кроме того, Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России — на его счету 127 забитых мячей.
За свою карьеру футболист играл за несколько команд. В разное время он защищал цвета минского «Динамо», «Тюмени», липецкого «Металлурга», «Ростова» и воронежского «Факела». Последним клубом в профессиональной карьере Акимова стало петербургское «Динамо», куда он перешёл в 2013 году. После этого игрок завершил выступления на профессиональном уровне.