В 45 лет умер лучший бомбардир новосибирского ФК «Сибирь» Дмитрий Акимов

Дмитрий Акимов был одним из самых результативных игроков в истории новосибирского клуба. Он выступал за «Сибирь» в два периода — с 2004 по 2008 год и с 2011 по 2012 год. За это время форвард забил 131 мяч и установил клубный рекорд по количеству голов. Кроме того, Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России — на его счету 127 забитых мячей.