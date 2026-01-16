Катастрофа для ВСУ: военные предрекли скорое окружение Орехова армией РФ

«Силы противника на запорожском направлении действительно практически исчерпаны, истощены и взять их неоткуда. Там действительно сейчас достаточно динамично двигаются наши войска. Я предполагаю, что если так пойдёт, то Орехов скоро будет фактически охвачен. И начнётся наступление на областной центр», — сказал собеседник aif.ru.