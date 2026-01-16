Катастрофа для ВСУ: военные предрекли скорое окружение Орехова армией РФ

Российские военные в ближайшее время могут взять в окружение Орехов Запорожской области, если динамика продвижения ВС РФ останется прежней. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Силы противника на запорожском направлении действительно практически исчерпаны, истощены и взять их неоткуда. Там действительно сейчас достаточно динамично двигаются наши войска. Я предполагаю, что если так пойдёт, то Орехов скоро будет фактически охвачен. И начнётся наступление на областной центр», — сказал собеседник aif.ru.
Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов добавил, что успехи российской армии в продвижении под Запорожьем связаны в том числе с тем, что большое количество боеспособных подразделений ВСУ задействовали и потеряли в Гуляйполе.
«Ореховское направление чрезвычайно важно для Вооруженных сил РФ. Мы уже фактически освободили Гуляйполе, поэтому можем начинать работать непосредственно по Запорожью. Мы спокойно можем проводить обстрелы и дронами, и ФАБами. Сейчас остается взять всего лишь несколько высот и для украинских военных на Запорожье наступит катастрофа», — отметил он в разговоре с aif.ru.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские военные наступают в направлении Запорожья. Также военные каналы писали о прорыве армии России на запорожском направлении в целом.