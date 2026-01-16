Маршрут трамвая № 1 стал самым популярным у хабаровчан по итогам 2025 года

По итогам 2025 года трамвайный маршрут № 1 стал самым популярным в Хабаровске. За год пассажиры совершили более 4,3 млн поездок, что более чем на 20% превышает показатели 2024 года (3,5 млн поездок), сообщает в Telegram-канале (18+) министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.