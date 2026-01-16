Маршрут трамвая № 1 стал самым популярным у хабаровчан по итогам 2025 года

По итогам 2025 года трамвайный маршрут № 1 стал самым популярным в Хабаровске. За год пассажиры совершили более 4,3 млн поездок, что более чем на 20% превышает показатели 2024 года (3,5 млн поездок), сообщает в Telegram-канале (18+) министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Маршрут связывает один из самых густонаселённых районов города — Индустриальный — с центральной частью Хабаровска и железнодорожным вокзалом», — говорится в сообщении.
Как отмечают в краевом Минтрансе, рост пассажиропотока стал возможен благодаря обновлению подвижного состава. В 2024—2025 годах правительство края за счёт средств специальных казначейских кредитов обеспечило закупку 12 новых односекционных трамвайных вагонов. В 2026 году запланировано приобретение ещё одного трамвая с последующим выходом на городские маршруты.
Новые вагоны — это низкопольные, современные и надёжные трамваи, ориентированные на комфорт, безопасность и доступность для всех пассажиров.
Развитие городского электротранспорта ведётся в рамках региональной программы модернизации общественного транспорта, включающей обновление подвижного состава, ремонт путей и контактной сети, модернизацию тяговых подстанций и развитие депо. Программа одобрена Минтрансом России и утверждена губернатором края Дмитрием Демешиным.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что губернатор Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству «гостевого» маршрута в краевой столице.