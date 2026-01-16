Пьяная 16-летняя за рулём Toyota Camry в Хабаровске едва не убила пассажира

Отдельно рассматривался вопрос о матери девушки: она оставила ключи в доступном месте и не проявила должного контроля за автомобилем. Суд решил взыскать с неё и дочери по 1 млн рублей компенсации морального вреда с потерпевшей — всего 2 млн рублей. Мать пыталась обжаловать решение, считая, что ответственность должна лечь только на дочь, однако апелляция оставила приговор без изменений.