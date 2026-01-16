Пьяная 16-летняя за рулём Toyota Camry в Хабаровске едва не убила пассажира

Новогодние праздники в Хабаровске для одной семьи обернулись серьёзной трагедией и судебной историей. 1 января 2025 года 16-летняя девушка взяла ключи от автомобиля матери без разрешения и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила прокатиться с подругой, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
В районе имени Лазо она не справилась с управлением Toyota Camry и на высокой скорости врезалась в металлическое барьерное ограждение. Удар оказался настолько сильным, что ограждение прошло насквозь через автомобиль. Пассажир машины получил тяжкий вред здоровью, а сама авария могла закончиться куда хуже.
Девушка полностью признала вину на стадии следствия и в суде. Суд тщательно изучил обстоятельства: нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим прав, в состоянии опьянения, последствия для пассажира и степень общественной опасности происшествия.
С учётом этих факторов и характера личности виновной суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 4 месяца.
Отдельно рассматривался вопрос о матери девушки: она оставила ключи в доступном месте и не проявила должного контроля за автомобилем. Суд решил взыскать с неё и дочери по 1 млн рублей компенсации морального вреда с потерпевшей — всего 2 млн рублей. Мать пыталась обжаловать решение, считая, что ответственность должна лечь только на дочь, однако апелляция оставила приговор без изменений.
Приговор вступил в законную силу, а ДТП стало тревожным напоминанием о рисках, связанных с несовершеннолетними за рулём и употреблением алкоголя.