Окунуться в купели в Омске можно будет до Крещения

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 15 января 2026 года, что окунуться в купель на Зеленом острове в Омске можно будет уже за день до Крещения — в воскресенье, 18 января.

Источник: SuperOmsk.ru

«Принято решение о том, что купели на Зеленом острове будут доступны уже 18 января с 14:00 до 23:00. Все специальные службы также будут осуществлять дежурство на указанной локации», — отметил градоначальник.

Вероятно решение связано с тем, что праздник Крещения Господня выпадает на рабочий день, понедельник.

Напомним, три купели на Зеленом острове оборудуют на базе клуба закаливания и зминего плавания «Моржи». Также окунуться в Омске можно будет на территории филиала военной академии, здесь купели будут искусственными.