Погибший экс-замглавы Минтруда Скляр оставил предсмертную записку: кого чиновник обвинил в своей смерти

15 января 2026 года в своем доме в Москве был найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр. По предварительным данным 50-летний мужчина мог свести счеты с жизнью. А перед этим он разослал друзьям в Telegram-канале предсмертное сообщение. Об этом со ссылкой на источники в оперативных службах сообщает ТАСС.
«Незадолго до смерти Скляр сделал предсмертную прощальную рассылку в Telegram-канале друзьям», — сказал собеседник агентства.
Как отметил оперативник, у тела Скляра полицейские нашли оружие и заявление в Главном управлении Министерства внутренних дел по Москве с просьбой провести проверку и возбудить дело по факту склонения его к самоубийству. Заявление датировано 14 января 2026 года.
Позже напомним, этим человеком, которого сам Скляр обвинил в произошедшем была его супруга. В предсмертном послании говорилось: «Вы читаете моё письмо, когда меня уже нет. Во всём виновата моя жена».
После того, как знакомые начали получать послание бывшего чиновника, на адрес Скляра в поселке Филимоновский выехали спасатели, они и обнаружили его тело без признаков жизни.
Алексей Скляр родился в Славянске-на-Кубани. Окончил КубГУ по специальности «бухгалтерский учет и аудит». В 1995 году он возглавил Инвестиционный фонд развития и обновления Кубани. После перешел в компанию «Краснодарагропромснаб». После этого перешел на госслужбу в краевые органы власти.
Позже чиновнику предложат должность замминистра труда и социальной защиты России. Как и на предыдущих постах, Скляр будет работать над цифровизацией ведомства и развитием инновационных технологий. В 2022 году он уйдет с этой работы в бизнес.
Со своей супругой, которую он обвинил в собственной смерти, Скляр развелся и поделил имущество. По суду бывшему чиновнику достался дом, в котором позже и нашли его тело. Позже Скляр сделал предложение своей коллеге, которая младше его на 17 лет.
Она числится главным владельцем фирмы, которую основал Алексей. И именно она и была упомянута в предсмертной записке и обвинена в гибели мужчины. Опознавать Скляра приезжала бывшая жена.