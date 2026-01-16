Погибший экс-замглавы Минтруда Скляр оставил предсмертную записку: кого чиновник обвинил в своей смерти

15 января 2026 года в своем доме в Москве был найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр. По предварительным данным 50-летний мужчина мог свести счеты с жизнью. А перед этим он разослал друзьям в Telegram-канале предсмертное сообщение. Об этом со ссылкой на источники в оперативных службах сообщает ТАСС.