Школьникам запретили писать «окей», но разрешили «гойду» на ЕГЭ

Школьникам на ЕГЭ разрешили «гойду».
Слово «гойда» разрешили использовать в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку в определенном контексте. Об этом сообщил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев. Ранее в России запретили использовать в сочинении на ЕГЭ слова «ок» и «окей».
«Может ли школьник использовать это слово [»гойда«] в практике написания сочинений, в том числе в рамках ЕГЭ? Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети “Интернет” такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы», — сказал Григорьев. Профессор отметил, что слово «гойда» отмеченно в толковых словарях русского языка в варианте «гайда», но имеет помету «разговорное» и «просторечное», поэтому вряд ли будет уместно в школьных сочинениях-рассуждениях.
Он также пояснил, что слово имеет два орфографических варианта и в русском языке функционирует как междометие или восклицание, призывающее к немедленным действиям. По его словам, это слово фиксируется в художественной литературе с XIX века, а еще раньше встречается в описаниях России у иностранных путешественников, где его приписывают царю Ивану Грозному и его окружению как эмоциональное междометие одобрения казни изменников.
При этом в древнерусских письменных источниках «гойда» не отмечена, что ставит под сомнение ее массовое употребление в Древней Руси. Лингвист добавил, что данное междометие восходит к тюркским языкам и буквально означает «ну! пошел! давай! вперед!». В русском языке, помимо «гойда»/ «гайда», активно используется другой вариант того же тюркского междометия — разговорное «айда!».
Ранее в России запретили использовать в сочинении на ЕГЭ слова «ок» и «окей». Решение обосновали тем, что они используются в диалоге, а сочинение — монолог.