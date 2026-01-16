Школьникам запретили писать «окей», но разрешили «гойду» на ЕГЭ

«Может ли школьник использовать это слово [»гойда«] в практике написания сочинений, в том числе в рамках ЕГЭ? Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети “Интернет” такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы», — сказал Григорьев. Профессор отметил, что слово «гойда» отмеченно в толковых словарях русского языка в варианте «гайда», но имеет помету «разговорное» и «просторечное», поэтому вряд ли будет уместно в школьных сочинениях-рассуждениях.