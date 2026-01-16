Общественники хотят деприватизировать спортобъект в Златоусте: история скандальной сауны под трибуной стадиона

«В результате, как мы считаем, неправомерной приватизации (это мы будем все доказывать, написав обращение в правоохранительные органы) объекты были приватизированы и распроданы предпринимателям по кускам, по частям. Эти манипуляции незаконны», — заявил в эфире ГТРК «Южный Урал» общественный защитник Евгений Мезенов.