Общественники хотят деприватизировать спортобъект в Златоусте: история скандальной сауны под трибуной стадиона

В Златоусте (Челябинская область) коммерсант организовал сауну и гостиницу в помещениях трибунного пространства городского стадиона. Это вызвало возмущение у спортсменов, которые пытаются вернуть объект городу. Конфликтную ситуацию прокомментировали общественники и прокуратура.

Сауна на под трибуной стадиона возмутила златоустовских спортсменов.

«В результате, как мы считаем, неправомерной приватизации (это мы будем все доказывать, написав обращение в правоохранительные органы) объекты были приватизированы и распроданы предпринимателям по кускам, по частям. Эти манипуляции незаконны», — заявил в эфире ГТРК «Южный Урал» общественный защитник Евгений Мезенов.

Предприниматель не только разместил бизнес в бывших раздевалках под трибуной, но и перекрыл профнастилом верхнюю часть трибуны, лишив ее зрительских мест. Юрист-консультант МАУДО «СШОР № 8 “Уралочка” Олег Вдовин указывает на несоответствие в документах, где трибунные помещения почему-то были оформлены как здания.

Руководство стадиона добивается через суд закрепления права на спорную трибуну и направляет многочисленные обращения в прокуратуру и Следственный комитет. Один судебный процесс уже завершился в их пользу.

«Прокуратура города обратилась в Златоустовский городской суд с исковым заявлением о демонтаже металлических конструкций. Суд удовлетворил заявленные требования надзорного ведомства», — отмечает помощник прокурора города Иван Косиков.

На данный момент металлические листы на трибуне демонтированы. В надзорном ведомстве также сообщили, что рассматривают вопрос о полном возврате всех объектов трибун в муниципальную собственность.