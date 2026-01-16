Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Длинные выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

Источник: НДН.ИНФО

В феврале россиян ждёт короткая рабочая неделя, состоящая всего из четырёх дней — с 24 по 27 число. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Бессараб уточнила, что, учитывая праздничный понедельник, 23 февраля, на работу придётся выйти только на четыре дня.

Праздник День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля.

Татьяна Картавых