В Госдуме напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждёт короткая рабочая неделя, состоящая всего из четырёх дней — с 24 по 27 число. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Бессараб уточнила, что, учитывая праздничный понедельник, 23 февраля, на работу придётся выйти только на четыре дня.
Праздник День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля.
Татьяна Картавых