Нет сил держать оборону: ВСУ массово сдаются в плен на запорожском фронте

Украинские военные массово дезертируют из частей, подаются в бега и сдаются на запорожском направлении. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.
«В рядах ВСУ сейчас нехватка личного состава практически везде. Большое количество самовольного оставления частей, в бега идут, прячутся, сдаются. Так что наши успешные действия в Гуляйполе выбили большую часть боеспособных подразделений ВСУ. И я думаю, что скоро мы увидим активные действия непосредственно по освобождению оставшейся части оккупированных территорий Запорожья», — сказал Михайлов.
Он подчеркнул, что после освобождения Гуляйполя российские военные возьмут Орехов.
«У Вооруженных сил Украины уже нет сил долго сдерживать российских военных», — добавил эксперт.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские военные наступают в направлении Запорожья. Также военные каналы писали о прорыве армии России на запорожском направлении в целом.