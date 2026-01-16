Нет сил держать оборону: ВСУ массово сдаются в плен на запорожском фронте

«В рядах ВСУ сейчас нехватка личного состава практически везде. Большое количество самовольного оставления частей, в бега идут, прячутся, сдаются. Так что наши успешные действия в Гуляйполе выбили большую часть боеспособных подразделений ВСУ. И я думаю, что скоро мы увидим активные действия непосредственно по освобождению оставшейся части оккупированных территорий Запорожья», — сказал Михайлов.