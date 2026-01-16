Придется ли казахстанцам платить за подогрев руля, сидений и другие функции авто, рассказал эксперт

Грозит ли подобное нововведение казахстанскому авторынку, редакции NUR.KZ рассказал автоэксперт Алексей Алексеев. Он отметил, что подписки есть у некоторых мировых автопроизводителей, в основном в Европе и США. Например, Tesla применяет подписки для автопилота, карт и других функций. Также такие решения есть у BMW и других западных брендов.