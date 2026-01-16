Придется ли казахстанцам платить за подогрев руля, сидений и другие функции авто, рассказал эксперт

Обычно автовладельцы, покупая автомобиль, получают доступ ко всем встроенным функциям в рамках комплектации. Дополнительные камеры, системы обогрева, охлаждения, мультимедиа и другие функции либо уже включены в стоимость, либо не предусмотрены изначально, что снижает цену. Однако в последние годы мировые бренды внедряют новый подход — функции уже встроены, но для их использования нужно оплачивать отдельную подписку.
Грозит ли подобное нововведение казахстанскому авторынку, редакции NUR.KZ рассказал автоэксперт Алексей Алексеев. Он отметил, что подписки есть у некоторых мировых автопроизводителей, в основном в Европе и США. Например, Tesla применяет подписки для автопилота, карт и других функций. Также такие решения есть у BMW и других западных брендов.
Однако в Казахстане авторынок существенно отличается. Отечественные автопроизводители пока не обсуждают внедрение платных подписок. Эксперт считает, что в казахстанских условиях подобные услуги будут невозможны, так как никто не будет платить за отдельную функцию.
Также на защиту от таких нововведений влияет особенность местного авторынка. В Казахстане растет представленность китайских брендов, которые не используют платные подписки. Они предлагают богатый набор опций без дополнительных затрат, что ломает рынок.
Алексей Алексеев считает, что тренд на подписки не коснется Казахстана, так как продажи европейских брендов всегда были скромными, а китайский сегмент будет расти. У китайских автопроизводителей нет такого тренда и, по мнению эксперта, он не предвидится в ближайшем будущем.