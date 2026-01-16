Россиянку, приговоренную в Китае к смертной казни, передали РФ для отбывания наказания

Согласно судебным документам, попавшим в распоряжение РИА Новости, Марина Лопатина, гражданка России, приговоренная в 2011 году в Китае к высшей мере наказания за незаконный оборот наркотических веществ, была переведена в Россию для дальнейшего отбывания назначенного ей наказания.
В 2011 году консульское отделение российского посольства в Пекине сообщило агентству, что суд города Чжухай вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой жительнице Хабаровска, Марине Лопатиной, 1973 года рождения, за контрабанду наркотиков. Ее обвиняли в попытке нелегальной транспортировки двух килограммов героина из Макао, специального административного района КНР, на территорию материкового Китая.
По данным судебных материалов, впоследствии китайская сторона смягчила наказание Лопатиной: сначала до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет тюремного заключения.
В материалах дела указано, что Лопатина письменно выразила согласие на продолжение отбывания наказания в России. В деле также имеется подтверждение согласия обеих стран на передачу и прием осужденной.
Российский суд признал законность приговора, вынесенного китайским судом, и переквалифицировал дело в соответствии с российским уголовным законодательством, признав женщину виновной по статье 188 УК РФ (утратившей силу). Лопатиной назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, из которых на территории России ей предстоит провести шесть лет, шесть месяцев и 24 дня.
Согласно материалам дела, осужденная уже вернулась в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима.
