Астроном Киселев рассказал о новом мчащемся к Земле «астероиде» CE2XZW2

Как пояснил астроном, объекты размером до 30−50 метров, как правило, не достигают земной поверхности в целостном виде. При входе в атмосферу на гиперзвуковых скоростях они подвергаются экстремальному аэродинамическому давлению и термическому воздействию. Это приводит к атмосферному взрыву на высоте от 15 до 30 километров. Основная энергия высвобождается в виде яркой вспышки и ударной волны, которая может быть ощутима на поверхности, но редко вызывает значительные разрушения при достаточно высоком уровне взрыва.