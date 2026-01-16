Астроном Киселев рассказал о новом мчащемся к Земле «астероиде» CE2XZW2

«Астероид» CE2XZW2 не представляет угрозы для Земли, так как является кометой 3I/ATLAS, сообщил aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил о том, что вновь обнаруженный астероид CE2XZW2 имеет значительную вероятность столкновения с Землей. Позже данное утверждение было официально опровергнуто.
«На данный момент 20-метровый “астероид” CE2XZW2 не представляет угрозы Земле, поскольку анализ показал, что данный астероид является кометой 3I/ATLAS, ошибочно идентифицированной как новый астероид. Но даже если бы CE2XZW2 действительно оказался вновь открытым астероидом, его потенциальная опасность для нашей планеты все равно была бы минимальной», — отметил Киселев.
Как пояснил астроном, объекты размером до 30−50 метров, как правило, не достигают земной поверхности в целостном виде. При входе в атмосферу на гиперзвуковых скоростях они подвергаются экстремальному аэродинамическому давлению и термическому воздействию. Это приводит к атмосферному взрыву на высоте от 15 до 30 километров. Основная энергия высвобождается в виде яркой вспышки и ударной волны, которая может быть ощутима на поверхности, но редко вызывает значительные разрушения при достаточно высоком уровне взрыва.
«В случае с CE2XZW2 около 87% его массы сгорело бы в атмосфере, а до поверхности долетели бы лишь незначительные фрагменты в виде метеоритов, не представляющих серьезной угрозы для инфраструктуры. Размеры объекта сопоставимы с Челябинским метеоритом, который вошел в атмосферу Земли в феврале 2013 года, или 7-этажным домом. Следовательно, информация об обнаружении нового астероида CE2XZW2 и связанной с ним угрозе столкновения с Землей является недостоверной», — подытожил Киселев.
Сейчас 3I/ATLAS движется по гиперболической траектории в направлении Юпитера. Объект пролетит рядом с планетой на безопасном от столкновения расстоянии.
Ранее ученые назвали три аномальных свойства 3I/ATLAS, которых нет у других комет.