Будущее маршрута № 46 в Новосибирске решают горожане

Цель изменения — улучшить транспортное обслуживание жителей посёлка Клюквенный.

Источник: Аргументы и факты

Маршрут автобуса № 46 в Новосибирске, который соединяет Северное кладбище с жилым комплексом «Северная корона», могут изменить. До 23 января на сайте Центра управления автоэлектротранспортом проходит опрос по этому поводу. Об этом пишет Сиб.фм.

Цель изменения — улучшить транспортное обслуживание жителей посёлка Клюквенный. Рассматривается возможность продления маршрута с заездом по улицам Переездная и Подневича до остановки «посёлок Клюквенный». Жителям предлагают высказать своё мнение, проголосовав «за» или «против» инициативы.