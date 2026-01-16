Будущее маршрута № 46 в Новосибирске решают горожане

Маршрут автобуса № 46 в Новосибирске, который соединяет Северное кладбище с жилым комплексом «Северная корона», могут изменить. До 23 января на сайте Центра управления автоэлектротранспортом проходит опрос по этому поводу. Об этом пишет Сиб.фм.