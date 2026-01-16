68 пунктов обогрева и питания откроют на дорогах Иркутской области из-за морозов

Пункты обогрева будут там, где большая транспортная загруженность и часто бывают заторы. Это такие районы, как Аларский, Братский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Усть-Кутский, Черемховский и другие. В этих пунктах каждый сможет согреться, поесть и попить.