68 пунктов обогрева и питания откроют на дорогах Иркутской области из-за морозов

На период морозов и резкого похолодания в Иркутской области откроют пункты обогрева и питания вдоль федеральных и региональных трасс. 68 точек рассчитаны вместимостью на 2224 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Приангарья.
— 61 стационарный пункт развернуты на базе придорожных кафе, гостиниц, культурно-досуговых центров и других объектов вдоль трасс «Сибирь», «Вилюй», «Байкал», Усть-Кут — Уоян и Братск-Усть-Илимск. Еще шесть подвижных пунктов готовы оперативно выехать на любой участок дороги для оказания помощи, — уточнили в ведомстве.
Пункты обогрева будут там, где большая транспортная загруженность и часто бывают заторы. Это такие районы, как Аларский, Братский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Усть-Кутский, Черемховский и другие. В этих пунктах каждый сможет согреться, поесть и попить.