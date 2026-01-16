Ричмонд
68 пунктов обогрева и питания откроют на дорогах Иркутской области из-за морозов

Точки будут там, где большая транспортная загруженность и часто бывают заторы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На период морозов и резкого похолодания в Иркутской области откроют пункты обогрева и питания вдоль федеральных и региональных трасс. 68 точек рассчитаны вместимостью на 2224 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Приангарья.

— 61 стационарный пункт развернуты на базе придорожных кафе, гостиниц, культурно-досуговых центров и других объектов вдоль трасс «Сибирь», «Вилюй», «Байкал», Усть-Кут — Уоян и Братск-Усть-Илимск. Еще шесть подвижных пунктов готовы оперативно выехать на любой участок дороги для оказания помощи, — уточнили в ведомстве.

Пункты обогрева будут там, где большая транспортная загруженность и часто бывают заторы. Это такие районы, как Аларский, Братский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Усть-Кутский, Черемховский и другие. В этих пунктах каждый сможет согреться, поесть и попить.