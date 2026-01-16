Ричмонд
Каток «Авангард» во Владивостоке закроют для подготовки к ледовому спидвею

После завершения гонок городские службы приведут ледовую площадку в порядок перед возобновлением массовых катаний.

Источник: Аргументы и факты

Каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке временно перестанет работать для посетителей. С 19 января начнут подготовку площадки к соревнованиям «Гонки на льду», которые намечены на 25 января. Об этом сообщила администрация Владивостока, опубликовавшая сообщение на официальном городском сайте.

В сообщении уточняется, что ледовую арену начнут использовать для подготовки трека к заездам командного Кубка Приморского края по ледовому спидвею. Согласно афише мероприятия и данным организаторов, старт заездов объявлен на 14:00. Выезда на лёд ожидают спортсменов из разных городов Дальнего Востока и других регионов.

Администрация города отдельно отмечает, что каток закрывают именно в связи с подготовкой и проведением соревнований, а не по метеорологическим причинам, о которых ранее сообщали отдельные СМИ в контексте других дат и ограничений работы площадки. Ледовую площадку на «Авангарде» планируют вновь открыть для массового катания после завершения спортивного мероприятия. Точный день возобновления работы обещают назвать дополнительно.