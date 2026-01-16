Каток «Авангард» во Владивостоке закроют для подготовки к ледовому спидвею

Администрация города отдельно отмечает, что каток закрывают именно в связи с подготовкой и проведением соревнований, а не по метеорологическим причинам, о которых ранее сообщали отдельные СМИ в контексте других дат и ограничений работы площадки. Ледовую площадку на «Авангарде» планируют вновь открыть для массового катания после завершения спортивного мероприятия. Точный день возобновления работы обещают назвать дополнительно.