В Хабаровске начали эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Администрация Хабаровска совместно с ГИБДД усилила контроль за парковкой на улицах города, — сообщает пресс-служба мэрии.
Накануне на улице Шеронова эвакуировали автомобиль, который длительное время стоял на проезжей части, блокировал работу дорожной техники и создавал аварийную ситуацию.
Машина находилась в зоне действия знака «Остановка запрещена». Связаться с владельцем не удалось, из-за чего вокруг авто образовался снежный вал, сужающий проезжую часть. После фиксации нарушения транспортное средство отправили на специализированную стоянку.
Особое внимание дорожные службы уделяют участкам с подъемами и спусками, особенно на улицах Ленина, Муравьева-Амурского и Серышева, где хаотично припаркованные машины чаще всего мешают уборке.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к автолюбителям с призывом проявлять сознательность: «Чистые и безопасные дороги — это результат не только работы служб благоустройства, но и ответственности самих горожан. Оставленные под запрещающими знаками машины становятся непреодолимым препятствием для техники. Мы не ставим цель просто эвакуировать авто, наша задача — обеспечить качественную уборку города».
Глава города подчеркнул, что управление дорог и внешнего благоустройства продолжит регулярные рейды. Информация о нарушениях будет оперативно передаваться в ГИБДД для административных мер и эвакуации.