В Хабаровске начали эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к автолюбителям с призывом проявлять сознательность: «Чистые и безопасные дороги — это результат не только работы служб благоустройства, но и ответственности самих горожан. Оставленные под запрещающими знаками машины становятся непреодолимым препятствием для техники. Мы не ставим цель просто эвакуировать авто, наша задача — обеспечить качественную уборку города».