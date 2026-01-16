В Омской области скорбят по ветерану избирательной комиссии Юрию Борщу

Юрий Борщ начал свою профессиональную деятельность в 2002 году, возглавляя избирательную комиссию Тевризского района. Уже с 2006 года он перешёл на постоянную работу в Избирательную комиссию Омской области, где проявил себя как ответственный и компетентный специалист.