В Омской области скорбят по ветерану избирательной комиссии Юрию Борщу

На 79-м году жизни скончался уважаемый ветеран избирательной системы Омской области — Юрий Павлович Борщ. Этот человек посвятил более 20 лет своей жизни организации и проведению региональных выборов, оставив заметный след в становлении избирательной системы региона.
Юрий Борщ начал свою профессиональную деятельность в 2002 году, возглавляя избирательную комиссию Тевризского района. Уже с 2006 года он перешёл на постоянную работу в Избирательную комиссию Омской области, где проявил себя как ответственный и компетентный специалист.
Коллеги и близкие отмечают, что благодаря своему богатому опыту и юридической грамотности Юрий Павлович успешно руководил территориальной комиссией на протяжении многих лет. Его всегда ценили за добросовестность, отзывчивость и высокую ответственность.
В знак признания заслуг Юрий Борщ был удостоен Благодарственного письма ЦИК России и Почетной грамоты Избирательной комиссии Омской области. Память о Юрии Борще останется в сердцах тех, кто знал его и ценил его труд.
Ранее мы сообщали об уходе из жизни выдающегося омского врача Анатолия Юрченко.