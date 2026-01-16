Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области скорбят по ветерану избирательной комиссии Юрию Борщу

Этот человек посвятил более 20 лет жизни организации и проведению региональных выборов.

Источник: Избирательная комиссия Омской области

На 79-м году жизни скончался уважаемый ветеран избирательной системы Омской области — Юрий Павлович Борщ. Этот человек посвятил более 20 лет своей жизни организации и проведению региональных выборов, оставив заметный след в становлении избирательной системы региона.

Юрий Борщ начал свою профессиональную деятельность в 2002 году, возглавляя избирательную комиссию Тевризского района. Уже с 2006 года он перешёл на постоянную работу в Избирательную комиссию Омской области, где проявил себя как ответственный и компетентный специалист.

Коллеги и близкие отмечают, что благодаря своему богатому опыту и юридической грамотности Юрий Павлович успешно руководил территориальной комиссией на протяжении многих лет. Его всегда ценили за добросовестность, отзывчивость и высокую ответственность.

В знак признания заслуг Юрий Борщ был удостоен Благодарственного письма ЦИК России и Почетной грамоты Избирательной комиссии Омской области. Память о Юрии Борще останется в сердцах тех, кто знал его и ценил его труд.

Ранее мы сообщали об уходе из жизни выдающегося омского врача Анатолия Юрченко.